Ценности
 
Последние новости
Началась ежегодная пресс-конференция Путина
Путин рассказал об устойчивости экономики России
СВР рассказала о попытке Британии скрыть от СССР тайные контакты с Гитлером
Путин охарактеризовал 2020 год
Прилегшую в лифте Бабкину пристыдили
Определен новый фактор высокого риска заражения коронавирусом
Россиян предупредили о подорожании детского питания
Пропавшая девять лет назад рыбацкая лодка обошла океан и вернулась обратно
Стюардесса раскрыла места хранения умерших на борту самолета пассажиров
Раскрыты подробности последних дней жизни мэра Харькова
Новости партнеров
Прослушать новость

Найдена утерянная 50 лет назад одна из самых ценных в мире машин

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: David Hartley / Bloomberg / Getty

Один из самых ценных автомобилей в мире, местонахождение которого оставалось неизвестным последние 50 лет, выставят на торги в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о машине Bugatti Type 57S 1937-го года выпуска, хранившейся в мастерской своего покойного владельца, инженера и поклонника Bugatti Билла Тернбулла (Bill Turnbull), в ​​Северном Стаффордшире, Англия.

Отмечается, что ретрокар находится в первозданном состоянии, поскольку он не использовался с 1969 года. Bugatti недавно нашли в особняке Тернбулла после его смерти, последние полвека автомобиль считался утерянным.

Также известно, что первоначально машина была заказана членом семьи Ropner Shipping Line Робертом Ропнером, представителем дилерского салона Jack Barclay. Ропнер оснастил ее четырехместным спортивным кузовом Grand Routier с мощным 3,3-литровым двигателем. Таким образом, 57S стала самым быстрым дорожным автомобилем своего времени и могла развивать максимальную скорость до 185 километров в час.

Винтажный автомобиль с черным кузовом и кожаным салоном получил прозвище «Дулси» из-за его британского регистрационного номера DUL 351.

По информации издания, всего в прошлом веке было выпущено 42 машины этой модели. Находку выставят на продажу в торговом зале Bonhams 19 февраля 2021 года. Ожидается, что стоимость лота составит от пяти до семи миллионов фунтов стерлингов (500-700 миллионов рублей).

В ноябре уникальный автомобиль султана Брунея Хассанала Болкиаха выставили на продажу за десятки миллионов рублей. В ассортименте американской компании Curated, которая занимается продажей дорогого транспорта, летом появился синий суперкар Сizeta V16T, ранее принадлежавший султану. Стоимость редкой модели составила 750 тысяч долларов (54,7 миллиона рублей).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Hidden treasure: Vintage 1937 Bugatti Type 57S unearthed after HALF A CENTURY off the road in North Staffordshire to sell at auction for an estimated £7million
Уникальный суперкар султана продадут за десятки миллионов рублей
Первую элитную послевоенную машину СССР решили продать за 26 миллионов рублей
Ценности
Ценности00:0521 августа

Центр удовольствия

Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
08:3011 декабря

Модели снялись обнаженными с рисунками на теле в виде костюма Санта-Клауса

05:2711 декабря

Бодипозитивная певица в белье показала на камеру целлюлит и обрадовала фанатов

02:3411 декабря

Модель показала скотч на груди во время откровенной съемки и рассмешила фанатов

Ценности00:05 4 августа

«У нас девушке в приданое покупают спальню»

Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
21:1910 декабря

55-летняя модель раскрыла секрет молодости без пластических операций

20:1410 декабря

Gucci выпустил перевернутые очки за десятки тысяч рублей

19:2410 декабря

В рекламе Bershka снялся мужчина в юбке

Ценности00:01 8 июля

«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»

Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
18:2310 декабря

Женщина сделала тату грудному ребенку ради быстрого отличия от брата-близнеца

17:0810 декабря

Журналисты нашли кардинальную разницу во внешности звезд на экране и в жизни

15:4610 декабря

Женщина носила корсет по 16 часов в день ради самой тонкой талии в мире

Россия
В Госдуме попросили проверить сообщения о нарушении прав журналистов в Хакасии
Часть журналистов окажется в одном зале с Путиным во время пресс-конференции
Более 20 тысяч москвичей прошли медицинский чек-ап в центрах госуслуг
«Самим купить эти лекарства вообще нереально»
В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
Губернатор Ростовской области выступил с инвестпосланием в восьмой раз
Названы главные особенности вакцины «Спутник V»
Как она действует, какие имеет побочные эффекты и чем отличается от зарубежных аналогов?
Все материалы
Мир
Новый год отменили в Северной Македонии
Администрацию Трампа уличили в «исключительной жажде крови»
Лодку с 600 килограммами кокаина прибило к берегу Маршалловых островов
Джо БайденВыборщики избрали Байдена новым президентом США
Демократ признал себя избранным президентом. Трамп продолжает говорить о фальсификациях
Спецагент вышел из-под контроля и втянул британскую разведку в скандал
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Подведены итоги Национального рейтинга прозрачности закупок 2020
России указали место в мировой экономике
В тяжелый год
Как Краснодарский край поддержал свою экономику
Премией Cbonds Awards награжден МСП Банк за сделку по секьюритизации кредитов
Квартиры останутся в фокусе
Эксперты рассказали, что будет с рынком строительства жилья в 2021 году
Российские торговые сети отчитались о своих наценках
Все материалы
Силовые структуры
Судью потребовали наказать из-за ареста впавшего в кому россиянина
«Надо лечить судей от боязни оправдательных приговоров»
Российский адвокат номер один — о процессе над Ефремовым, заказных делах и будущем судов
Прокурор запросил срок супругам из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Мужчина напал на охранника больницы Минобороны в Москве
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Ответственную за лекарства чиновницу заподозрили в получении взятки и задержали
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Квят обратился к болельщикам
Матч «Зенит» — «Спартак»
Партнерский материал
«Зенит» — «Спартак»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
Как получить две тысячи процентов прибыли на матче команд в РПЛ? Время раскрыть тайну
Заподозренного в нанесении ножевых ранений экс-игрока «Спартака» отпустили
Хищник в клетке
Магомед Исмаилов одолел Уральского Халка. Но этот соперник оказался опаснее Емельяненко
Боярский дал совет Кокорину
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярный российский комик вспомнил об уходе из КВН из-за голода
Инстинкт сохранения
Данные о жизни людей по всему миру стали товаром. Они нужны и мошенникам, и спецслужбам
В работе Telegram произошел масштабный сбой
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
Доктор Мясников сравнил Россию с другими странами по смертности от коронавируса
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Ургант высмеял удаление «домашнего порно» с Pornhub
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Нищий нашел на помойке сумку с купюрами на миллионы рублей
Пациент очнулся во время сложной операции и не смог предупредить врачей
У жаловавшегося на головную боль 20-летнего юноши нашли смертоносную болезнь
«Я чувствовал себя особенным»
Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
Школьница вернула владельцам найденные деньги и спасла им Рождество
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Все материалы
Kia построит доступный минивэн на базе Seltos
Покусились на классику: безумный тюнинг Alfa Romeo
Итальянское наследие в руках варваров... Впрочем, ни один реальный автомобиль не пострадал
Toyota и Subaru подняли цены на автомобили в России
Мы их не придумали! Это самые редкие и забытые пикапы
Вспоминаем грузовички, эксклюзивность которых пристыдит мелкосерийные суперкары
Kia раскрыла подробности о новом Carnival для России
Российский дизайнер выбрал главные машины девяностых — и нарисовал их
Субъективная оценка дизайна за десятилетие: один год — один эскиз
Появились фотографии салона нового Renault Duster для России
Все материалы
Дом
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата
Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы