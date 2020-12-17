Найдена утерянная 50 лет назад одна из самых ценных в мире машин

Один из самых ценных автомобилей в мире, местонахождение которого оставалось неизвестным последние 50 лет, выставят на торги в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о машине Bugatti Type 57S 1937-го года выпуска, хранившейся в мастерской своего покойного владельца, инженера и поклонника Bugatti Билла Тернбулла (Bill Turnbull), в ​​Северном Стаффордшире, Англия.

Отмечается, что ретрокар находится в первозданном состоянии, поскольку он не использовался с 1969 года. Bugatti недавно нашли в особняке Тернбулла после его смерти, последние полвека автомобиль считался утерянным.

Также известно, что первоначально машина была заказана членом семьи Ropner Shipping Line Робертом Ропнером, представителем дилерского салона Jack Barclay. Ропнер оснастил ее четырехместным спортивным кузовом Grand Routier с мощным 3,3-литровым двигателем. Таким образом, 57S стала самым быстрым дорожным автомобилем своего времени и могла развивать максимальную скорость до 185 километров в час.

Винтажный автомобиль с черным кузовом и кожаным салоном получил прозвище «Дулси» из-за его британского регистрационного номера DUL 351.

По информации издания, всего в прошлом веке было выпущено 42 машины этой модели. Находку выставят на продажу в торговом зале Bonhams 19 февраля 2021 года. Ожидается, что стоимость лота составит от пяти до семи миллионов фунтов стерлингов (500-700 миллионов рублей).

В ноябре уникальный автомобиль султана Брунея Хассанала Болкиаха выставили на продажу за десятки миллионов рублей. В ассортименте американской компании Curated, которая занимается продажей дорогого транспорта, летом появился синий суперкар Сizeta V16T, ранее принадлежавший султану. Стоимость редкой модели составила 750 тысяч долларов (54,7 миллиона рублей).