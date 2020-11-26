Уникальный суперкар султана продадут за десятки миллионов рублей

Уникальный автомобиль султана Брунея Хассанала Болкиаха выставили на продажу за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Unilad.

В ассортименте американской компании Curated, которая занимается продажей дорогого транспорта, летом появился синий суперкар Сizeta V16T, ранее принадлежавший султану. При этом цена авто держалась в секрете до того момента, пока не появился заинтересованный покупатель.

По информации издания, стоимость редкой модели автомобиля составила 750 тысяч долларов (54,7 миллиона рублей). Отмечается, что упомянутая машина практически не эксплуатировалась, поскольку ее выставляли на различных выставках, ее пробег составляет всего 981 километр.

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Согласно материалу, суперкар Сizeta V16T был выпущен в 1993 году одноименной компанией. Авторами проекта стали бывший инженер Lamborghini Клаудио Дзамполли (Claudio Zampolli), музыкальный продюсер Джорджио Мородера (Giorgio Moroder) и дизайнер Марчелло Гандини (Marcello Gandini). Всего было изготовлено 23 экземпляра, один из которых окрасили в синий цвет — его и выбрал султан Брунея.

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