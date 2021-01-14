Редкую модель Ford 90-х годов выставили на продажу за миллионы рублей

Владелец редкой модели автомобиля Ford Escort Cosworth 1993 года выставил его на продажу за 9,2 миллиона рублей. Об этом сообщает The Sun.

Запрашиваемая цена превышает первоначальную стоимость машины почти в четыре раза: 28 лет назад она составляла 20,5 тысячи фунтов стерлингов (два миллиона рублей). Состояние автомобиля с пробегом в 21,4 тысячи километров и разгоном до 232 километров в час владелец описывает как «подходящее для выставки».

«Состояние как новое. Бриллиантово-белый цвет корпуса сохранился с давних времен и ни разу не обновлялся. Панели управления также сохранены в идеальном виде. Имеется полная история обслуживания, включая сервис и техническую поддержку», — написал мужчина в объявлении на eBay.

Также владелец добавил, что во всем мире в рабочем состоянии осталось всего 268 из 7145 таких выпущенных машин, многие из которых были украдены и угнаны.

Автомобильный журнал Evo указал, что цены за Ford Escort Cosworth могут сильно варьироваться. Самая минимальная сумма, на которую можно рассчитывать при выборе данной модели, составит 40 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей).

Ранее в январе советский лимузин ЗИС-110 выставили на продажу за 26 миллионов рублей. Из объявления следует, что авто было выпущено в 1950 году, не требует ремонта и стоит на учете в ГИБДД. Среди технических характеристик лимузина указаны 6-литровый двигатель мощностью 140 лошадиных сил, механическая коробка передач и задний привод. Продавец утверждает, что автомобиль более чем за 70 лет проехал лишь 30 тысяч километров.