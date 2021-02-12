Ценности
 
Последние новости
В Госдуме оценили карту расширения влияния Турции на Крым и Кубань
Гигантский крабовый паук заполз в детскую игрушку и отложил там сотни яиц
Россиянка провела необычный отпуск в Египте и поделилась впечатлениями
Роналду первым в мире набрал полмиллиарда подписчиков в социальных сетях
Россиянам пообещали разобраться с нехваткой бананов
Дженнифер Энистон снялась в мини-платье в честь 52-летия и взволновала фанатов
Российские пранкеры разыграли Дэвида Духовны и поговорили с ним о чипировании
Российский боец MMA нокаутировал оппонента за 26 секунд
Блогерша из Петербурга в «порыве эмоций» расчленила питомца
Раскрыта тайна происхождения Стоунхенджа
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин выставил на продажу 20-летнюю Lada за миллион рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Avito

Россиянин выставил на продажу редкую модель ВАЗ-2112 «Тарзан» за 1,2 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Речь идет о легковом автомобиле темно-зеленого цвета. Снаружи модель «отличает» высокий дорожный просвет, «кенгурятник» желтого цвета, пороги и расширители арок. По словам продавца, Lada 2001 года выпуска оборудована кондиционером, центральным замком, полным электропакетом, различными обогревами, аудиосистемой и качественной шумоизоляцией.

Помимо этого автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией от ВАЗ-2121, оригинальной рамой, независимой подвеской, дисковыми тормозами по кругу, бензиновым двигателем объемом 1,8 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.

В январе автомобиль ГАЗ-24 «Волга», выпущенный в 1973 году, выставили на продажу в России за три миллиона рублей. Речь идет о заднеприводной машине с красным кузовом и бежевым кожаным салоном, которая оснащена механической коробкой передач и 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 85 лошадиных сил. По данным продавца, «Волгу» восстанавливали инженеры Горьковского автомобильного завода, в настоящий момент она находится в Москве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России 48-летнюю «Волгу» решили продать за миллионы рублей
Редкую модель Ford 90-х годов выставили на продажу за миллионы рублей
67-летний Ferrari с уникальным кузовом продадут на аукционе за миллионы долларов
Ценности
Ценности00:04 4 января

«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»

Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
14:2710 февраля

Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных

18:34 8 февраля

Героя российского «Холостяка» обокрали на миллион рублей в раздевалке спортзала

17:46 8 февраля

Названы самые ненавистные женщинам и мужчинам подарки на День всех влюбленных

Ценности00:0129 ноября 2020
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»

Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
16:23 8 февраля

Хирург перечислил возможные пластические операции на лице Оксаны Самойловой

15:30 8 февраля

Женщина получила в подарок пальто, нашла в нем ключи от Audi и расстроилась

14:26 8 февраля

Россиянин решил продать редкую позолоченную книгу за 10 миллионов рублей

Ценности00:0226 ноября 2020
Кит Флинт

«Удовольствие от боли — порочно»

Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
12:55 8 февраля

Женщина с тату во все тело показала чистую кожу и удивила фанатов

11:45 8 февраля

Эксперты раскрыли эффективный способ достижения густых волос

11:06 8 февраля

Невеста запретила гостям надеть маски на свадьбу при пандемии и была обругана

Россия
«Начал лицо открывать и увидел — глаз нет»
В Дагестане женщина выдала кукол за мертвых младенцев. Что заставило ее пойти на это?
«Старая модель разрушилась»
Поиск счастья, деньги и насилие: почему в России рождается все меньше детей
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Все материалы
Мир
Полиция США опубликовала видео с применением перцового спрея против ребенка
Выступавшую за права женщин активистку выпустили из тюрьмы в Саудовской Аравии
«Запад предпочел лишь наблюдать»
«Арабская весна» могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре?
Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио ушел в отставку
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Слабый президент, жесткая команда»
Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?
Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
Президента обвинили в попытке узурпации власти
Жительницы города Шуша в подвале во время воздушной тревоги«Дети не должны это видеть»
Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер
Все материалы
Экономика
Строительство «Северного потока-2» остановили
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
Мишустин вслед за Путиным возмутился формальным ростом зарплат
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
«Роснефть» в 2020 году сохранила лидерство по добыче жидких углеводородов
Витаминное голодание
Почему запретили мобильное приложение iHerb
ЦБ сохранил ключевую ставку
Все материалы
Силовые структуры
Найдены нестыковки в деле о подмененных на кукол младенцах в Ставрополе
«Клиенты просят секса в долг»
Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
Обнаруживший на похоронах кукол вместо младенцев россиянин рассказал подробности
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Россиянку признали виновной в фейке об обязательной вакцинации и оштрафовали
«Откуда берут людей в органы — никого не интересует»
Убийство в отделе полиции потрясло Дагестан. Почему бойцы ОМОН расстреляли бывшего главу села?
В России майора полиции уволили за видео в TikTok
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
МТС объединила футбол и киберспорт
Алина Загитова «Это круче, чем Олимпиада!»
Слезы Медведевой, радость Загитовой и триумф Валиевой. Чем запомнится командный турнир в Москве?
Уральский Халк пошутил об опасности тренировок в Дагестане
«Этот парень опасен для чемпиона»
Русский Драго нокаутировал легенду UFC. Теперь он готов биться за титул
Нурмагомедов рассказал об отношениях с матерью
«Он назвал меня негром и ударил по голове»
Насмешки, угрозы и травля. Через какие испытания прошел первый чернокожий игрок в истории НХЛ
Девушка-боец UFC полностью обнажилась перед камерой
Все материалы
Культура
Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации
Ищи-свищи
Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за коронавируса
«Я хочу умереть на своих условиях»
История американки, которая перепробовала все способы лечения и решилась на эвтаназию
Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции»
Диана Буркот«Беднота в каждой квартире»
Семейные травмы, бутылка рома и гражданин Антоха: лучшая музыка месяца
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярное приложение заразило смартфоны миллионов пользователей
«Создавался совсем не для эротики»
 
Ведущую «Слабого звена» разочаровали пришедшие к ней на шоу комики
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Российский блогер выбежал на поле в США и развеселил зрителей
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Определен самый популярный способ мошенничества в интернете
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог располнела и рассказала о похудении на 33 килограмма за 12 месяцев
Женщина сбросила 100 килограммов и столкнулась с неожиданной проблемой
Женщина притворилась больной раком, собрала миллионы рублей и попала в тюрьму
Похороненную заживо религиозную женщину успели спасти полицейские
«Если ты не моя, значит, ничья»
Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
Все материалы
Американский блогер назвал советскую «Волгу» безнадежным автомобилем
Ностальгия без боли: тест Lada Niva Travel
Семейная сага про «Ниву»: по Жигулевским горам на обновленной Ниве Travel, которая снова Lada
Tesla Roadster сможет парить над землей
Новый Renault Duster для России во всех подробностях
Интерьер от Арканы, турбомотор, множество новых опций и другие детали о новом Дастере
Renault Captur лишился дизельных моторов
Какая модель популярнее? Викторина о ликвиде и неликвиде
Любопытные закономерности в продажах новых машин по итогам 2020 года
Американец купил четыре одинаковых Chevrolet Tahoe с одинаковым тюнингом
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы