«Жигули» Бориса Немцова выставили на продажу

Жительница Нижнего Новгорода Наталья Убайдова выставила на продажу автомобиль «Жигули», который, по ее словам, принадлежал российскому политику Борису Немцову, убитому в феврале 2015 года. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Facebook.

«Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу!» — говорится в сообщении.

Приобрести машину можно за три миллиона рублей. Согласно опубликованным документам, автомобиль белого цвета был выпущен в 1991 году. Прежним владельцем значится Борис Немцов, паспорт транспортного средства выдан в сентябре 1997 года.

В комментариях к публикации уточняется, что автомобиль приобрели, когда Немцов переехал в Москву, продажей «Жигулей» занималось доверенное лицо.

Немцов был назначен главой Нижегородской области в ноябре 1991 года, он занимал пост до марта 1997-го, затем получил должность министра топлива и энергетики России. В феврале 2015 года политик был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В него попали четыре пули, он скончался на месте.