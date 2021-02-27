Послы США, Великобритании и Латвии принесли цветы к месту убийства Немцова

Посол США в России Джон Салливан возложил цветы на Большом Москворецком мосту в Москве, где в 2015 году был убит российский политик Борис Немцов. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила в Twitter пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс.

«Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с 6-й годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан», — написала Росс.

Помимо Салливана, принести цветы к месту убийства Немцова решили посол Великобритании Дебора Броннерт и посол Латвии Марис Риекстиньш. Британское диппредставительство в своем Twitter-аккаунте отметило, что Немцов «пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России». Латвийский посол в свою очередь заявил в своей публикации в Twitter, что для него было большой честью почтить память российского политика вместе с другими иностранными дипломатами.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В него попали четыре пули, он скончался на месте.

В январе 2016 года в Следственном комитете России заявили о раскрытии дела Немцова. Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, предъявлено Зауру Дадаеву, его сообщникам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск возможный организатор убийства Руслан Мухудинов.