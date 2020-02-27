Поиск заказчика убийства Немцова продлили

Следствие продлило расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова до мая этого года. Об этом сообщил адвокат дочери политика Вадим Прохоров, передает РИА Новости.

По словам адвоката, ни организаторов, ни заказчиков преступления пока что не нашли. Он также напомнил, что предполагаемый организатор Руслан Мухудинов был водителем Руслана Геремеева, которому заочное обвинение так и не предъявили.

Ранее стало известно, что площадь Pod kaštany («Под каштанами») в Праге, на которой находится посольство России в Чехии, переименуют в площадь Бориса Немцова. Городской совет принял соответствующее решение в канун пятой годовщины гибели политика.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Российский суд признал виновными в убийстве бывшего офицера батальона МВД «Север» Заура Дадаева, Тамерлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и братьев Анзора и Шагита Губашевых, они получили от 11 до 20 лет тюремного заключения.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Обвинение ему было предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

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