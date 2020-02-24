Площадь перед посольством России в Праге назовут именем Бориса Немцова

Площадь Pod kaštany («Под каштанами») в Праге, на которой находится посольство России в Чехии, переименуют в площадь Бориса Немцова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета города.

Отмечается, что городской совет принял соответствующее решение в канун пятой годовщины гибели политика. «В связи с пятой годовщиной со дня убийства известного российского политика Бориса Немцова члены городского совета Праги приняли сегодня решение о присвоении его имени площади (…). Данное решение было принято в контексте с соответствующей петицией, подписанной 4,5 тысячи жителей Праги», — заявили в пресс-службе.

Церемония открытия доски с новым названием площади намечена на четверг, 27 февраля.

27 февраля 2018 года в Вашингтоне появилась площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). Состоящая из перекрестка площадь находится напротив главного входа в посольство России.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Российский суд признал виновными в убийстве бывшего офицера батальона МВД «Север» Заура Дадаева, Тамерлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и братьев Анзора и Шагита Губашевых, они получили от 11 до 20 лет тюремного заключения.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Обвинение ему было предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

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