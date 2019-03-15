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Возле посольства России на Украине открыли сквер имени Немцова

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В Киеве в пятницу, 15 марта, состоялось открытие сквера имени российского оппозиционного политического деятеля Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года в Москве. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Имя Немцова получил сквер на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе Киева, рядом с посольством России. На открытии присутствовали мэр Киева Виталий Кличко и дочь Немцова Жанна.

Киевский градоначальник выразил уверенность, что однажды посольство России будет гордиться тем, что именно рядом с ним находится сквер имени Немцова. «Этот сквер будет каждый день напоминать российскому посольству о тех людях, которые борются за правду, за демократию и справедливость, за будущее своей страны», — цитирует Кличко его пресс-служба.

Киевский городской совет принял решение присвоить имя Немцова скверу в Соломенском районе украинской столицы в ноябре 2018 года.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Российский суд признал виновными в убийстве бывшего офицера батальона МВД «Север» Заура Дадаева, Тамерлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и братьев Анзора и Шагита Губашевых, они получили от 11 до 20 лет тюремного заключения.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Обвинение ему было предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

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