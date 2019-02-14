В Москве пройдет марш памяти Бориса Немцова

Мэрия Москвы согласовала проведение марша памяти политика Бориса Немцова. Об этом сообщил муниципальный депутат Илья Яшин в своем Twitter-аккаунте.

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Акция начнется 24 февраля в 13 часов по московскому времени. Шествие пройдет от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Максимальное число участников — 30 тысяч человек.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте его убийства образовался стихийный мемориал.

По делу об убийстве политика были осуждены шесть человек. 13 июля 2017 года их приговорили к срокам от 11 до 20 лет заключения. Следственный комитет вернулся к расследованию преступления в 2018 году, чтобы найти организатора убийства. По версии следствия, им был Руслан Мухудинов. Он объявлен в международный розыск.

В 2018 году возложенный советником президента США Дональда Трампа венок на «Немцовом мосту» порвали и унесли активисты движения SERB. Одна из участниц группы «Немцов мост» сообщила, что полиция при этом бездействовала.

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