Яшин рассказал о запасной памятной табличке Немцову

Сопредседатель движения Солидарность Илья Яшин заявил ТАСС, что демонтированный активистами движения SERB памятный знак Борису Немцову вновь вернется на стену дома, где до убийства жил политик.

«У нас есть вторая табличка, мы так и думали, что будут акты вандализма, поэтому изготовили запасную», — отметил Яшин. По его словам, действия людей, снявших мемориальный знак, следует оценивать как акт вандализма.

Ранее муниципальный депутат района Замоскворечье Игорь Брумель сообщил агентству, что члены движения SERB сняли «незаконно установленную на фасаде дома по адресу: Климентовский переулок, дом 9, табличку с надписью, что в этом месте якобы проживал политик Борис Немцов».

Демонтированный памятный знак, по его словам, доставили в дежурную часть УВД по Центральному округу Москвы.

Памятную табличку открыли 7 сентября. По словам оппозиционера Владимира Рыжкова, доска была создана и установлена решением собственников квартир дома.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте гибели политика почти сразу же был организован стихийный мемориал, который до сих пор защищают волонтеры.