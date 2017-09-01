Немцова признали отцом сына Ифтоди

Замоскворецкий суд столицы признал сына Екатерины Ифтоди ребенком Бориса Немцова, что дает ему право на часть наследства убитого политика, сообщает агентство «Москва» в пятницу, 1 сентября.

«Исковые требования удовлетворены», — заявила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. Решение основано на результатах генетической экспертизы.

Истец подтвердила, что полностью довольна таким завершением дела. «Все это выстрадано, это борьба за справедливость, и она продолжается», — отметила Ифтоди.

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Ответчиками в ходе процесса проходили дети Бориса Немцова — Антон, Жанна и Диана, а также две его гражданские жены — Екатерина Одинцова и Ирина Королева.

В апреле тот же суд отказал в удовлетворении иска и Мосгорсуд признал это решение законным. Однако затем было решено рассмотреть дело по-новому.

В марте Ифтоди направляла в суд ходатайство об эксгумации тела Немцова за свой счет для проведения генетической экспертизы, но ей было отказано.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте его гибели устроили неофициальный мемориал. В январе 2015 года в Следственном комитете России сообщили о раскрытии дела. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был чеченец Заур Дадаев. Также обвинения предъявили его землякам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву.