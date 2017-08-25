Умер избитый на месте убийства Немцова волонтер

В московском НИИ имени Склифосовского умер волонтер Иван Скрипниченко, которому за несколько дней до этого сломали нос на месте убийства оппозиционера Бориса Немцова. Об этом в Twitter сообщил Андрей Маргулев, правозащитник и один из тех, кто охраняет стихийный мемориал политику на Большом Москворецком мосту.

По его словам, которые приводит «Медиазона», вечером 15 августа Скрипниченко дежурил на мосту, к нему подошел неизвестный и попытался с ним заговорить. Когда волонтер отвернулся, мужчина ударил его кулаком в нос.

Активисты вызвали на место полицию, а пострадавшего доставили в «Склиф», где ему диагностировали перелом. Нападавшего сотрудники правоохранительных органов не нашли. После осмотра у врача Скрипниченко поехал домой.

«Через пару дней мы с ним созвонились, он собирался идти и писать заявление в ОВД "Китай-город" и, скорее всего, так и сделал. Он планировал уехать в отпуск, но в итоге не уехал, а лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа он умер. Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба», — рассказал Маргулев.

Как рассказала активистка Тамара Луговых, которую цитирует «Интерфакс», злоумышленником был «какой-то очень агрессивный амбал», который начал кричать на волонтера, а потом ударил его.

Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что по фактам избиения и гибели Скрипниченко начаты проверки.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Активисты организовали на месте его убийства мемориал и установили дежурство, чтобы защитить его.