В Воронеже 68-летнему активисту сломали нос бейсбольной битой у него дома

В Воронеже полиция начала проверку по заявлению 68-летнего гражданского активиста Станислава Егорова об избиении. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального главка МВД.

В своем Twitter Егоров рассказал, что приблизительно в 04:00 к нему домой пришли неизвестные и сломали ему нос бейсбольной битой.

В полиции отметили, что Егоров госпитализирован в городскую больницу №10 c «ушибами мягких тканей головы» и сотрясением мозга. Активист лечится в отделении нейрохирургии. «ОВД-Инфо» сообщает, что у мужчины также диагностировали переломы носа, челюсти и ноги.

Сам Егоров в комментарии порталу заявил, что связывает нападение со своими протестами против нарушений, которые допустило его ТСЖ (товарищество собственников жилья) при проведении капитального ремонта.

Станислав Егоров — известный воронежский активист, регулярно участвующий во всех оппозиционных акциях. Сам он часто проводит одиночные пикеты, в которых выступает против политики Кремля и пропаганды на федеральном телевидении.