Полиция прокомментировала информацию о нападении на журналистов на Кубани

Полиция Краснодарского края начала проверку по заявлению журналистов «Радио Свобода», сообщивших о том, что группа неизвестных в масках избила их и похитила аппаратуру в Кропоткине. Об этом Ленте.ру сообщила официальный представитель регионального управления МВД России Мария Пирогова.

«К нам поступило сообщение о том, что неизвестные нанесли телесные повреждения и отобрали аппаратуру. По этим фактам была начала проверка. Выезжала на место следственно-оперативная группа. Аппаратура, заявленная как похищенная была найдена у них (заявителей — прим. «Ленты.ру») в номере в присутствии понятых. Проверка продолжается», — сообщила она.

Ранее корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа сообщил, что на него вместе с оператором Андреем Костяновым совершено нападение в кубанском Кропоткине, куда съемочная группа приехала освещать «тракторный марш», который в итоге не состоялся.

Журналист написал в соцсети, что на него с коллегой напали неизвестные в масках и избили. После чего, со слов автора поста, незнакомцы похитили у них компьютер, камеру и рюкзак.

Организаторами акции «тракторный марш» выступает движение «Вежливые фермеры». От имени фермеров Краснодарского края они заявляют о фактах незаконного захвата земель. В августе 2016 года активисты организовали первый «тракторный марш», целью которого было добраться до Москвы и привлечь внимание российского президента к их проблеме.