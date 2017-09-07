Мемориальную доску Немцову открыли в центре Москвы

В Москве появилась мемориальная доска Борису Немцову. Об этом на своей странице в Facebook сообщил оппозиционер Владимир Рыжков.

Табличка установлена на стене дома №3 на улице Малая Ордынка, в котором жил политик. По словам Рыжкова, доска создана и установлена решением собственников квартир дома.

25 августа следователи сообщили, что предполагаемой причиной смерти мужчины после драки на Большом Москворецком мосту была кардиомиопатия. Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об Иване Скрипниченко — волонтере, охранявшем мемориал на месте гибели оппозиционера Бориса Немцова.

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Со слов другого активиста, Андрея Маргулева, 15 августа Скрипниченко дежурил на мосту, когда к нему подошел неизвестный и ударом кулака сломал нос. 24 августа волонтер скончался в НИИ Склифосовского, куда лег, чтобы исправить последствия перелома.

Борис Немцов застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте его гибели был организован стихийный мемориал, который защищают волонтеры.