Модель Дурицкая рассказала о слежке за Немцовым перед его убийством

Украинская модель Анна Дурицкая вспомнила об опасениях политика Бориса Немцова в день убийства. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.

По словам Дурицкой, когда Немцов заехал за ней, чтобы отвезти на ужин, он сильно нервничал. «Он был очень встревожен, выглядывал в окно и говорил, что за ним следят», — вспомнила модель. По словам девушки, тогда она не придала этому значения, потому что через несколько дней политик должен был проводить митинг.

Ранее сообщалось, что Анна Дурицкая рассказала о первых минутах после убийства политика Бориса Немцова в центре Москвы. По ее словам, Немцов скончался сразу после выстрела. «Борис умер сразу. Водитель снегоуборочной машины просто стоял у машины и курил. Я вызвала скорую. Рядом с Борисом был человек, который его рассматривал, смотрел его телефон, он не говорил со мной. Все эти люди были безразличны», — сказала она.

В январе 2016 года в Следственном комитете (СКР) заявили о раскрытии дела Немцова. Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, предъявлено Зауру Дадаеву, его сообщникам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск возможный организатор убийства Руслан Мухудинов.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.