Немцов посмертно засудил покойного Лужкова

Оппозиционер Борис Немцов посмертно засудил бывшего мэра Москвы, покойного Юрия Лужкова. Компенсацию присудили дочери Немцова Жанне, сообщает «Интерфакс» .

Согласно материалам дела, в 2009 году Немцов и политик Владимир Милов опубликовали доклад о 17-летнем правлении мэра Москвы и коррупции в городе «Лужков: итоги». Бывший градоначальник заявил, что будет судиться за клевету.

По решению Замоскворецкого суда с Немцова и ИД «Коммерсантъ», который опубликовал слова политика о том, что Лужков — вор и коррупционер, взыскали по 500 тысяч рублей в пользу бывшего мэра, решение подтвердил Мосгорсуд. Летом 2010 года Немцов обжаловал приговор в Страсбурге.

В решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) говорится, что сумма, присужденная Лужкову, не преследовала насущной социальной потребности и не была необходима в демократическом обществе. Кроме того, суд счел, что это оказывает воздействие на свободу выражения мнений.

Наследнице политика Жанне Немцовой присудили компенсацию в размере 12 994 евро и 7800 евро за моральный ущерб.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В январе 2016 года в Следственном комитете России сообщили о раскрытии дела. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был чеченец Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Заказчик убийства так и не был установлен.

Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет в больнице в Мюнхене вскоре после срочной операции на сердце. Он возглавил столицу в 1992 году. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева Лужков был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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