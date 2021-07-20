В Торжке создадут центр культурно-туристического развития

В рамках реновации исторической части Торжка запланировали создание центра культурно-туристического развития. Об этом пишет «Вести.Тверь».

Отмечается, что соответствующее решение было принято губернатором Тверской области Игорем Руденей. По его мнению, обновление исторического центра Торжка является важным этапом для развития всей туристической отрасли Верхневолжья.

Так, в частности, работы по реставрации и благоустройству проведут в комплексе Путевого дворца, а также в объектах культурного наследия «Присутственные места» и «Дом Городничего и казначея». Восстановительные мероприятия будут закончены к 2025 году.

Предполагается, что сформированный центр культурно-туристического развития Торжка станет одной из передовых локаций Верхневолжья в сфере туризма, образования, культуры и истории.

В рамках еще одной федеральной программы в городе уже ведутся реставрационные работы по сохранению наследия Борисоглебского мужского монастыря, собора Входа Господня в Иерусалим и Спасо-Преображенского собора.

Ранее в июле в Новосибирске начались работы по реконструкции старейшей в городе библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Как отмечается, общая стоимость работ составит 10 миллионов рублей, средства выделили из федерального бюджета. Планируется, что в ходе реконструкции в библиотеке обновят книжный фонд и закупят новое оборудование, а ее сотрудники пройдут специальное обучение.