Дом Дягилева в Прикамье отреставрируют почти на 70 миллионов рублей

На реставрацию дома семьи Дягилевых в Прикамье потратят почти 70 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, власти Куединского округа планируют реконструировать объект культурного наследия «Господский дом П. Д. Дягилева», который расположен в селе Бикбарда на улице Школьная. Известно, что сохранившееся здание из красного кирпича появилось в имении Дягилевых в 1873 году. С 2007 года постройка никем не используется.

Так, на портале госзакупок появился аукцион, в рамках которого администрация планирует найти подрядчика, готового заняться реконструкцией объекта. Максимальная цена контракта составляет почти 69,9 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, в доме необходимо восстановить разрушенные стену и фундамент, разобрать пристройку, искажающую внешний вид дома. В ходе реставрации будут заменены крыша и чердачное покрытие, устроены новые полы из щитового паркета и керамической плитки.

Работы должны завершиться до 30 ноября 2023 года.

Ранее в июле сообщалось, что в Ставрополе отреставрируют архитектурные памятники. Речь идет, в частности, о подпорной стене на проспекте Карла Маркса в районе художественного училища. Муниципалитет планируется также отреставрировать декоративную стенку каскадных фонтанов «Дельфины» на проспекте Октябрьской революции.