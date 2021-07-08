Волонтеры восстановят ветхий дом в Калуге

Волонтеры займутся реставрацией ветхой постройки в Калуге. Об этом сообщает газета «Весть».

Согласно информации организаторов фестиваля «Том Cойер Фест», речь идет о старом доме номер 64, расположенном на улице Рылеева.

Из-за крупных размеров здания работы планируют провести в два сезона. Процесс реставрации будет запущен 10 июля. Всех желающих принять участие в восстановлении постройки приглашают с полудня и до шести часов вечера.

Известно, что фестиваль реставрации исторической городской среды «Том Cойер Фест» появился в Самаре. Калуга присоединилась к акции в 2017 году. Тогда добровольцы привели в порядок старинный дом на улице Луначарского. Затем волонтеры начали организовывать восстановительные работы на улице Рылеева.

В июне что активисты движения Волонтеры Победы исполнили желание ветерана Абрама Маркина, которому исполняется 101 год. Мужчина хотел посетить Белоруссию и школу в городе Хотимске Могилевской области, в которой учился в детстве.