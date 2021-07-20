В Новосибирске реконструируют старейшую городскую библиотеку

В Новосибирске начались работы по реконструкции старейшей в городе библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает «Российская газета».

Как отмечается, общая стоимость работ составит 10 миллионов рублей, средства выделили из федерального бюджета. Планируется, что в ходе реконструкции в библиотеке обновят книжный фонд и закупят новое оборудование, а ее сотрудники пройдут специальное обучение. В итоге библиотека имени Салтыкова-Щедрина получит статус модельной.

«Новая библиотека создается под разные нужды и потребности людей, здесь удобные условия для работы и чтения. Библиотеки должны соответствовать современным потребностям и тем ожиданиям, которые есть у молодежи — комфорт и уют», — пояснила председатель регионального общественного совета проекта «Культура малой Родины» Светлана Тарасова.

В свою очередь депутат Законодательного собрания региона Олег Иванинский отметил, что интерес к модельным библиотекам среди населения в последнее время растет, несмотря на пандемию коронавируса. «Как коренному жителю Новосибирска, приятно, это эта старейшая городская библиотека модернизируется, получает второе рождение», — подчеркнул он.

Ожидается, что все работы по модернизации библиотеки имени Салтыкова-Щедрина завершатся осенью 2021 года.