Во Владивостоке пройдет ярмарка «Печатный двор»

Во Владивостоке с 7 по 9 октября пройдет традиционная ежегодная ярмарка «Печатный двор». Об этом сообщает «Восток-Медиа».

Мероприятие в этот раз состоится в выставочном центре арт-конгресс-отеля «Экватор». Его организаторами стали Министерство культуры и архивного дела Приморского края, ДВФУ и Приморская краевая библиотека М. Горького.

Участвовать приглашаются разные книгоиздательские и книготорговые компании, ассоциации, полиграфические предприятия, библиотеки, творческие союзы и владельцы частных коллекций, а также различные редакции местных СМИ.

В Приморской краевой библиотеке рассказали, что эта выставка проводится в городе с 1997 года. По данным организаторов, она является одной из самых масштабных и известных на Дальнем Востоке. За годы работы «Печатный двор» представил материалы порядка 500 компаний.

Ранее стало известно, что в Волгограде открылась выставка старинной периодики «Срочно в номер». В экспозицию вошли редкие экземпляры газет, которые читали жители дореволюционного Царицына (старое название города). В XIX веке и до 1917 года в городе выпускали около 20 разных газет и несколько журналов.

В Волжском также пройдет тематическая выставка — с 23 по 25 июля там состоится первый в истории города книжный фестиваль Bookfest. У посетителей есть возможность встретиться с членами Союза писателей России и Совета молодых литераторов.