В Волжском пройдет первый в истории книжный фестиваль

В Волжске в дни празднования 67-летия состоится первый в истории города книжный фестиваль Bookfest. Об этом сообщило издание «Волжская правда».

Мероприятие пройдет с 23 по 25 июля в центре культуры и искусства «Октябрь». Гостями фестиваля станут литературные блогеры Дмитрий Гасин и Ольга Савельева, в онлайн-формате пройдет встреча с режиссером Ильей Леутиным. В планах также выступления поэтов, дискуссии и презентации новых книг.

На дискуссионной площадке «Книга против ридера? Способы потребления контента, меняющие паттерны поведения» волжанам пройдет обсуждение, как современные технологии влияют на духовное состояние общества.

Также в программе фестиваля запланированы презентации романа главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева и новой автобиографической книги патриарха волгоградской журналистики Ефима Шустермана «Свой взгляд. Люди. Политика. Власть». посетители также смогут встретиться с членами Союза писателей России и Совета молодых литераторов.

Торжественное открытие книжного фестиваля состоится 23 июля в 18:00.