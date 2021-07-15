Под Челябинском пройдет конкурс национальных блюд народов Южного Урала

На территории историко-культурного заповедника «Аркаим» в Челябинской области 14 августа пройдет традиционный фестиваль национальной кухни народов Южного Урала. В его рамках состоится конкурс национальных блюд, сообщает портал UralPress.

Так, участие в конкурсе примут предприятия торговли и питания, а также представители национальных общин Южного Урала: казахи, башкиры, нагайбаки и русские. Все они представят национальные блюда по старинным семейным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Кроме того, участники программы споют обрядовые песни.

В конце жюри конкурса выберет победителей в четырех номинациях: «за сочетание стиля и традиций», «за лучшую презентацию», «за широкий ассортимент» и «за оригинальность идеи подачи блюд». Лауреатам достанутся призы, а зрители конкурса смогут попробовать получившиеся блюда на вкус.

Ранее сообщалось, что в Твери откроется выставка национального костюма «Мастерство без границ». Посетители смогут ознакомиться с национальным костюмом и декоративным искусством разных народов. Они увидят традиционные и сценические костюмы, головные уборы, аксессуары и предметы быта, отражающие особенности национального характера их владельцев.