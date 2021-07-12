Уральские казаки вспомнили сражение 300-летней давности

Уральские казачьи дружины приняли участие в фестивале культуры «Белый Яр», который прошел в селе Черноусово Свердловской области, и напомнили о сражении 300-летней давности. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщают «Вести. Урал».

Всего на фестиваль съехались около сотни участников. Главным событием всего мероприятия стала реконструкция битвы у Белоярского острога, которая произошла 24 июня 1701 года. Реконструкторы самостоятельно подготовили декорации, костюмы и обмундирование, а также оружие.

«Это наша история, мы мало знаем о ней, дети мало знают. Сейчас мы детей привлекаем к этому, чтоб зрителей было больше, чтоб они знали свою историю», — рассказал один из участников фестиваля, казак станицы Белоярская Дмитрий Лондарев.

Как отмечается, в этом году на мероприятие собралось не так много людей из-за пандемии коронавируса. При этом в следующем году организаторы надеются привлечь значительно больше участников, если позволит эпидемиологическая обстановка.