Российские мастера посоревнуются в создании изделий из бересты

В Екатеринбурге открылся Межрегиональный фестиваль народных промыслов «Берестяная река Урала», в ходе которого мастера со всей России посоревнуются в создании изделий из бересты. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщают «Вести. Урал».

Как отмечается, всего в конкурсе примут участие 18 лучших мастеров со всей страны. По правилам, каждый из них должен будет создать уникальное изделие, потратив на это не более шести часов. Затем члены жюри выберут лучшие работы, оценив как сложность конструкции, так и ее эстетический вид.

По словам председателя жюри конкурса Владимира Ярыша, главной задачей фестиваля станет популяризация такого древнего ремесла как работа с берестой. «Чтобы подготовить мастера, необходимо минимум пять лет, чтобы довести его до квалификации народный мастер России — 10 лет, а чтобы вступил в Союз художников — 15 лет. Причем человек должен быть способный к этому виду творчества», — пояснил он.

Предполагается, что следующий аналогичный фестиваль власти города проведут через два года.