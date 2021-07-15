Исторический фестиваль «Старая Рязань» проведут онлайн

Историко-патриотический фестиваль «Старая Рязань», который должен был пройти на городище в Спасском районе, проведут в онлайн-формате. Об этом сообщает портал 62info со ссылкой на пресс-службу музея-заповедник «Рязанский кремль».

Отмечается, что праздник запланирован на 17 июля. В этот день организаторы фестиваля пригласили зайти на сайт музея или в любую из его соцсетей, чтобы «познакомиться с "Былями и небылицами Старой Рязани"».

Фестиваль «Старая Рязань» знакомит участников «с историей стольного города княжества Рязанского, его устройством, бытом, традиционными ремеслами», говорится на портале «Туризм и отдых в Рязанской области». В программу мероприятия входят интерактивные программы, мастер-классы, выставки, ярмарка, экскурсии и другие активности.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке открылась выставка «Средневековые крепости Приморья», на которой посетители познакомятся с археологией древнего города. С 13 июля посетители смогут увидеть ценные находки, которые принадлежат культурам средневековых народов Приморья, а также узнают больше об особенностях фортификации и градостроительства в древних городах.