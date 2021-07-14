Во Владивостоке открылась выставка «Средневековые крепости Приморья», на которой посетители познакомятся с археологией древнего города. Об этом сообщает портал PrimaMedia.

Выставка является совместным проектом Музея истории Дальнего Востока и Музея-заповедника «Владивостокская крепость». С 13 июля посетители смогут увидеть ценные находки, которые принадлежат культурам средневековых народов Приморья, а также узнают больше об особенностях фортификации и градостроительства в древних городах.

Среди экспонатов представлены фрагменты старинных керамических украшений и посуды, наконечники стрел, ножи, топор и трехмерная модель раскопок. Кроме того, на выставке можно увидеть фотографии и схемы раскопов средневековых крепостей начала XIII века.

Ранее в июле стало известно, что в Твери откроется выставка национального костюма «Мастерство без границ» — она будет представлена в формате фотоэкспозиции. Посетители смогут ознакомиться с национальным костюмом и декоративным искусством разных народов. Они увидят традиционные и сценические костюмы, головные уборы, различные аксессуары и предметы быта.