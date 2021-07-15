Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» поищет талантливых музыкантов на Урале

Бывший участник рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов устроит прослушивание для талантливых музыкантов с Урала. Об этом сообщает портал E1.ru.

Прослушивание пройдет в Нижнем Тагиле. На него приглашаются музыканты любого возраста, создающие собственную музыку в любом жанре. «Если вы читаете рэп или поете фолк, вы можете попробовать себя на прослушивании», — отметили организаторы.

Успешно прошедшим прослушивание Самойлов готов предоставить продюсерские услуги. Участники мероприятия получат 20 минут на выступление. Отбор пройдет в два этапа, победители первого будут выбираться зрительским голосованием, а судьей второго станет сам Самойлов. Рок-музыкант подготовит прошедших отбор к выступлению на «Демидов-фесте», который состоится летом в Черноисточинске.

Музыкальный коллектив «Агата Кристи» был создан 30 лет назад Александром Козловым, Вадимом и Глебом Самойловыми в Свердловске. Исполнители известны, в первую очередь, благодаря таким песням, как «Опиум для никого», «Легион», «Как на войне». Последнее выступление группы состоялось в 2010 году на фестивале «Нашествие».