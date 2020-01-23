Группы «Алиса» и «Пикник» выступят на ежегодном фестивале «Чартова Дюжина»

В Москве состоятся тринадцатый ежегодный музыкальный фестиваль «Чартова Дюжина» и вручение национальной премии «Нашего Радио». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет 13 февраля в «ВТБ Арене». На нем выступят такие музыканты, как «Алиса», «Пикник», «Горшенев», Вадим Самойлов, 25/17, «Заточка», «Чиж & Co». Билеты можно приобрести по ссылке.

В преддверии «Чартовой Дюжины» произошли изменения в системе голосования и выбора лауреатов премии: победителей в тринадцати номинациях выбирают слушатели «Нашего Радио» путем народного голосования, без участия экспертного совета. В каждой из номинаций в этом году было представлено по 13 групп и артистов, а в финал прошли лишь тройки кандидатов на премию.

«Чартова Дюжина» — хит-парад радиостанции «Наше Радио», а также премия и фестиваль, в котором участвуют победители чарта по итогам года. Премия «Чартова Дюжина» учреждена в 2008 году. До 2011 года она вручалась на фестивале по итогам зрительского голосования из троек номинантов, отобранных жюри.

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