В Волгограде откроется выставка старинной периодики

В Волгоградском областном краеведческом музее откроется выставка старинной периодики «Срочно в номер». Об этом сообщает «Волгоградская правда».

Экспозиция, которая заработает 16 июля, будет включать в себя редкие экземпляры журналов и газет, которые читали жители дореволюционного Царицына (старое название Волгограда). Отмечается, что с конца XIX века до 1917 года в городе выпускали около 20 разных газет и несколько журналов.

В пресс-службе музея отметили, что многие экспонаты будут выставляться впервые. Среди них, например, окажется ежемесячный литературный журнал «Русское богатство» 1898 года и журнал «Известия императорского русского географического общества» 1915 года. Посетители также смогут ознакомиться с журналами «Серый волк», «Дятел», «Сатирикон» и «Спрут». Кроме того, на выставке будет представлена газета 1911 года «Царицынский трезвенник». Все экспонаты будут доступны до 20 августа.