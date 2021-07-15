В Адыгее откроется выставка о зарождении национальной письменности

В национальном музее Адыгеи откроется выставка о зарождении письменности в регионе. В экспозиции будут представлены уникальные издания первых букварей местных языков, сообщает портал «Адыгэ макъ».

Так, посетители выставки смогут увидеть копию букваря черкесского языка Умара Берсея, который был издан в Тифлисе в 1855 году; отдельные страницы букваря «Апэрэ лъагъу» на латинской графической основе, изданного в 1926 года, а также другие экземпляры. В экспозицию войдут и фотографии создателей адыгского языка на различных графических основах.

Отмечается, что письменность появилась в регионе относительно недавно — в середине XIX века. Поначалу язык имел арабскую основу, но распространения письменность не получила. В 1927-1938 годы был создан адыгский алфавит на латинской графической основе, а в 1938 году для стандартизации языков народов СССР он был переведен на кириллицу.

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