Женщина вернула в библиотеку взятую 300 лет назад книгу

Жительница Уэльса вернула библиотечную книгу, взятую 300 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Книга «Вера и ритуалы человека церкви Англии», изданная в 1704 году, пришла в Кафедральный собор Шеффилда по почте. Из записки, приложенной к посылке, следовало, что отправительница жила в Уэльсе и нашла том среди вещей умершей крестной матери. В завещании покойной было указано, что книгу необходимо вернуть в библиотеку.

«Внутри очень красиво написано: "Эта книга принадлежит библиотеке Шеффилдской церкви", то есть Шеффилдского собора, — рассказал каноник Кит Фэрроу (Keith Farrow), занимающий должность вице-декана Кафедрального собора Шеффилда. — Очевидно, ее взяли из библиотеки и не вернули». Библиотека собора была популярна у горожан, пока ее не закрыли в 1800-х годах.

Каноник пошутил, что штрафа за просрочку хватило бы на оплату новой крыши собора. «Но я пообещал семье, что не буду взимать штраф: они вернули книгу, и это чудесно», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в публичную библиотеку американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, вернули книгу, взятую 47 лет назад. За это время у книги оторвалась обложка, а в титульном листе появилась дыра.