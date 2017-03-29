Совесть заставила американца вернуть библиотеке взятую 35 лет назад книгу

Бывший абонент публичной библиотеки американского города Грейт-Фоллз, штат Монтана, вернул книгу, взятую в 1982 году. Об этом сообщает издание Great Falls Tribune.

Библиотека получила книгу фантаста Ричарда Мэтисона (Richard Matheson) Bid Time Return по почте. К ней прилагалось письмо с объяснениями. Его автор признавался, что задержал возврат на 35 лет. За это время он перечитал роман не менее 25 раз и даже получил автограф писателя.

Бывший абонент рассказал, что книга сильно истрепалась и требовала реставрации. После ремонта ее происхождение выдавал лишь штамп с библиотечным номером, оставшийся на одной из страниц. Несмотря на это, мужчину мучили угрызения совести.

Он решил вернуть книгу библиотеке и выслал с ней 200 долларов. «Надеюсь получить шанс на искупление вины», — пояснил бывший абонент. «Усилия и средства, которые он потратил на уход за книгой, поразительны», — отметила директор библиотеки Кэти Мора (Kathy Mora).

В январе сообщалось, что американец Уэбб Джонсон вернул в библиотеку Сан-Франциско книгу, взятую 100 лет назад.