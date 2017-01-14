Американец вернул в библиотеку взятую 100 лет назад книгу

Американец Уэбб Джонсон (Webb Johnson) вернул в библиотеку Сан-Франциско книгу, взятую 100 лет назад. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle.

Сборник коротких рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита «На 40 минут позже» в 1917 году брала бабушка мужчины Фиби Уэбб (Phoebe Webb). Он обнаружил книгу в 1996 году и выяснил, что родственница умерла за неделю до того, как истек срок возвращения сборника. Тогда Джонсон не отнес его в библиотеку, так как решил, что спустя столько лет он перешел в семью.

Библиотека не стала штрафовать мужчину за просрочку, так как проводит специальную акцию по возвращению книг, которые читатели не вернули в срок.

В апреле 2016 года жительница Новой Зеландии вернула книгу в библиотеку города Окленд, взятую в 1948 году. Женщина хранила у себя издание «Мифы и легенды страны Маори» автора А.В. Рида. По словам сотрудницы библиотеки Зои Корнелиус (Zoe Cornelius), которая приняла издание, пенсионерка забрала том еще ребенком и собиралась вернуть его все это время. Руководство учреждения простило жительнице Новой Зеландии долг в 17 тысяч долларов США.