Книгу основателя «Черных пантер» вернули в библиотеку на 47 лет позже срока

В публичную библиотеку американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, вернули книгу, взятую 47 лет назад. Об этом сообщает Associated Press.

Автобиография одного из основателей «Партии черных пантер» Элдриджа Кливера «Душа на льду» была выдана читателю в 1970 году. Предполагалось, что ее вернут не позднее 9 декабря того же года, однако это произошло на 47 лет, четыре месяца и 29 дней позже. За это время у книги оторвалась обложка, а в титульном листе появилась дыра.

Менеджер отделения библиотеки Энн Ванукки (Anne Vannucchi) призналась, что хотела бы знать, кто взял эту книгу и почему ее так долго не возвращал. Если бы правила библиотеки не ограничивали максимальную величину штрафа 10,1 доллара, ему пришлось бы заплатить примерно 1731,7 доллара за такой срок.

«Партия черных пантер», ставившая своей целью защиту гражданских прав чернокожих, действовала в США в 1960-е и 1970-е годы. В отличие от Мартина Лютера Кинга ее участники выступали за вооруженное сопротивление угнетателям. «Пантеры» патрулировали черные кварталы, чтобы предотвратить насилие со стороны белых полицейских, и раздавали бесплатные завтраки детям из бедных семей. За время существования партии в результате столкновений ее членов с полицией погибли двое полицейских.

Элдридж Кливер был министром информации «Партии черных пантер». В «Душе на льду» собраны воспоминания, статьи и тюремные письма Кливера, в которых он рассказывает о том, как из насильника и наркоторговца стал революционером и последователем борца за права чернокожих Малкольма Икса.

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В 2017 году сообщалось, что американец Уэбб Джонсон вернул сборник рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита «На 40 минут позже», взятый в библиотеке Сан-Франциско сто лет назад. Его бабушка, которая в 1917 году читала эту книгу, не вернула ее, потому что умерла.

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