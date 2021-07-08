Робот начнет проводить экскурсии в районной библиотеке в Удмуртии

Экскурсии в Кильмезской модельной библиотеке, расположенной в Сюмсинском районе Удмуртии, будут проводиться роботом R. Bot 100 Plus. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 8 июля.

Отмечается, что робот может не только проводить экскурсии и устраивать посетителям презентации, но также делать снимки и отправлять фото с логотипом на электронную почту или принтер. Помимо этого он записывает короткие видеоролики, запоминает имена и лица, и может найти фотографию в аккаунтах Instagram.

Робота библиотека получила в рамках модернизации, которая проводится на средства национального проекта «Культура». Также в учреждении провели ремонт и закупили новую технику.

Ранее в июле сообщалось, что Национальная библиотека Коми получила в дар от читателя 229-летнюю книгу «Начальныя основы математики». Автором издания, выпущенного в Санкт-Петербурге в частной типографии Вильковского, стал немецкий профессор Авраам Готтгельф Кестнер.