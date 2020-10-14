В Якутии начали бесплатно преподавать языки коренных малочисленных народов

В Якутии начались бесплатные онлайн-курсы по изучению языков коренных малочисленных народов: эвенкийского, эвенского, тундренного юкагирского и чукотского. Об этом рассказала заведующая региональным культурно-образовательным центром Национальной библиотеки республики Дария Мартынова, передает ЯСИА.

По словам Мартыновой, благодаря преподаванию в онлайн-режиме изучением заинтересовались не только жители Якутии, но и других регионов. Те, кто пропустил занятия, могут посмотреть записи уроков на YouTube. Преподавательница эвенкийского языка Констанция Петровна добавила, что на курсы могут записаться и те, кто начинает изучение с нуля, и те, у кого уже есть знания.

На данный момент в молодежной группе по эвенскому языку 35 человек, в группе для людей постарше — 13. Юкагирский язык решили изучать 62 человека, чукотский — восемь. На изучение эвенкийского записались 37 молодых людей и 85 постарше.

Кроме языков, есть возможность изучить эвенскую культуру, ее традиции, обычаи, обряды и методы пошива традиционной одежды. Также планируется проводить онлайн-встречи и мастер-классы.

Ранее россиянам назвали правила регистрации в перечне коренных малочисленных народов. Для этого надо обратиться в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и предоставить личные данные, в том числе наименование народа и сведения о ведении или неведении традиционного образа жизни, подтверждающие национальность документы или решение суда о причислении заявителя к малочисленному народу.

Реестр должен появиться к февралю 2022 года. Предполагается, что он упростит оформление льгот для представителей коренных малочисленных народов.