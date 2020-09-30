Опыт Ямала лег в основу создания реестра представителей малых народов

Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа по ведению учета коренных малочисленных народов Севера лег в основу создания единого списка граждан, относящихся к коренным народам России. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона 29 сентября.

Реестр должен появиться в России к февралю 2022 года. На Ямале реестр изначально давал возможность оказывать адресную социальную поддержку, однако на данный момент это позволяет отслеживать, сколько жителей из числа коренных малочисленных народов севера трудоустроены на предприятиях топливно-энергетического комплекса. В пандемию он помог понять уровень доходов, определить потребность в помощи.

Создание перечня поможет упростить доступ к мерам господдержки. Так, вся необходимая информация будет находиться в перечне и гражданам не придется каждый раз заново собирать документы. Представители малочисленных этносов также смогут получить доступ к природным ресурсам для ведения традиционной хозяйственной деятельности.

Принадлежность к коренным малочисленным народам севера на Ямале подтверждается при помощи свидетельства о рождении, паспортных данных или архивных документов.

Ранее сообщалось, что ученые музея антропологии и этнографии РАН запустят проект по изучению этнокультурного наследия коренных малочисленных народов России. В РАН уточнили, что не будут заниматься подсчетом народов и их представителей, так как цель работы — сохранить культурное наследие и самосознание. Там добавили, что малочисленными считаются народы, чья численность не превышает 50 тысяч человек.