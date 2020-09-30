69-я параллель
 
Последние новости
На Украине предложили переименовать Россию
Доктор Мясников перечислил требующие вызова врача симптомы коронавируса
Группу россиян заподозрили в перечислении восьми миллиардов рублей террористам
Раскрыты самые популярные в поисковиках после дебатов Байдена и Трампа слова
Жилой дом в России затопило кипятком
Лукашенко сравнил Белоруссию с российским регионом
Умерла избитая в Киеве сотрудница посольства США
Пашаев раскрыл подробности найма Ефремовым
Президент Азербайджана назвал неуместными призывы к диалогу с Арменией
Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус
Новости партнеров

Опыт Ямала лег в основу создания реестра представителей малых народов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа по ведению учета коренных малочисленных народов Севера лег в основу создания единого списка граждан, относящихся к коренным народам России. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона 29 сентября.

Реестр должен появиться в России к февралю 2022 года. На Ямале реестр изначально давал возможность оказывать адресную социальную поддержку, однако на данный момент это позволяет отслеживать, сколько жителей из числа коренных малочисленных народов севера трудоустроены на предприятиях топливно-энергетического комплекса. В пандемию он помог понять уровень доходов, определить потребность в помощи.

Создание перечня поможет упростить доступ к мерам господдержки. Так, вся необходимая информация будет находиться в перечне и гражданам не придется каждый раз заново собирать документы. Представители малочисленных этносов также смогут получить доступ к природным ресурсам для ведения традиционной хозяйственной деятельности.

Принадлежность к коренным малочисленным народам севера на Ямале подтверждается при помощи свидетельства о рождении, паспортных данных или архивных документов.

Ранее сообщалось, что ученые музея антропологии и этнографии РАН запустят проект по изучению этнокультурного наследия коренных малочисленных народов России. В РАН уточнили, что не будут заниматься подсчетом народов и их представителей, так как цель работы — сохранить культурное наследие и самосознание. Там добавили, что малочисленными считаются народы, чья численность не превышает 50 тысяч человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученых заинтересовало культурное наследие малочисленных народов России
Оленеводам Якутии выделили 11 миллионов рублей на новое жилье
Детей коренных народов Севера доставят из тундры в школу
69-я параллель
69-я параллель00:01 7 сентября

«Как-то было не по себе»

10 лет назад российский лайнер едва не разбился в тайге. 80 жизней спас один человек на земле
13:58Сегодня

Российские ученые исследуют Арктику с помощью наноспутников

19:2129 сентября

В Арктике найдены новые виды птиц

18:0029 сентября

На Ямале нашли захоронение ребенка с котлом на голове

69-я параллель00:0628 августа

Медвежья сторона

Пошлые пряники, избы-корабли и «небеса» храмов. Что ждет туристов на Русском Севере?
14:5128 сентября

Под Мурманском восстановили разрушенный железнодорожный мост

16:1718 сентября

Россиян предупредили об устремившихся в города медведях

14:0225 сентября

Названы сроки восстановления водоемов после аварии в Норильске

69-я параллель09:1013 августа

«Это отдельная маленькая жизнь»

Как российский турист впервые пересек на лыжах плато Путорана
13:2525 сентября

В Красноярском крае вакцинируют диких животных от бешенства

17:3324 сентября

Экспедиция Северного флота исследовала затонувший пароход «Челюскин» в Арктике

14:1824 сентября

Льды в Арктике стали тоньше

Россия
Стали известны первые результаты проверок соблюдения масочного режима в Москве
Юрий Дмитриев в 1998 году«За этим приговором стоит месть»
Срок историку Дмитриеву увеличили до 13 лет. Он открыл страшную тайну СССР и был обвинен в педофилии
Российский врач назвала снижающий риск рака витамин
Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах
Когда дети уйдут из школ и как будут работать детсады: главное о новых мерах в Москве
В России оценили число несправедливо осужденных граждан
Раскрыты изменения в школьной программе по истории в России
Владимир ПутинВ России решили изменить налоговую систему
Путин потребовал наполнять бюджет по справедливости. Кто будет платить больше?
Все материалы
Мир
Клинтон призналась в желании «заткнуть» Трампа на дебатах
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Американский истребитель столкнулся в полете с самолетом-заправщиком
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Карантин привел к росту случайных беременностей на Филиппинах
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
Стало известно о планах нового премьера Японии в отношении России
Все материалы
Бывший СССР
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
«Наглый плевок в лицо народу»
Фальшивые протоколы, приписки и угрозы: как Лукашенко на самом деле победил на выборах
«Его режим враждебен всем»
Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?
Протесты по красоте
Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги
Все материалы
Экономика
Заморозку пенсионных накоплений задумали продлить
«Газпром» продал свою гостиницу загадочному покупателю
Раскрыта схема вывоза леса из России
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
Белоруссия увеличила госдолг почти на треть
Запрет без эффекта
В чем польза отмены запрета на продажу некрепкого алкоголя на АЗС
Все материалы
Силовые структуры
Российская порноактриса заявила о групповом изнасиловании в отпуске
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Адвокат Тесака обратился к Бастрыкину
ФСБ задержала в Крыму главарей не совершившей ни одного теракта организации
У российского яхт-клуба нашли тело без головы и конечностей
Chief of Staff David Elazar (1925-1976) reviews ranks of Israel Defense Force troops from an armoured personnel carrier as they line up with Patton and Centurion tanks in the Sinai Desert at the end of the country's biggest military exercises since the six-day war, Israel, 22nd March 1972. (Photo by Кто вы, мистер Беер?
Советский разведчик проник в руководство Израиля и добыл секреты НАТО. Мир так и не узнал его имени
Воспитанницы российской школы-интерната пожаловались на домогательства
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Стали известны детали домогательств Макгрегора
Игрока клуба НБА арестовали за хранение марихуаны
Сбил спесь
Чемпион UFC унизил зарвавшегося претендента. Вместо титула — нокаут и кровь
Макгрегор ответил на критику главы UFC
Рэй Кэррут в зале суда«Я хочу, чтобы он умер»
Американскому футболисту прочили звездную карьеру. Но он убил беременную подругу и сел на 19 лет
Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в московском дерби
Охота на чемпиона
Суперматч «Ливерпуль» — «Арсенал» и битва «Сити» с «Лестером» — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в подтасовке
«Без власти всегда поднимается криминал»
Создатель первой российской хипхоперы о мире без полиции, боевиках и возвращении на сцену
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями
«Господи, здесь все в крови»
Как выглядит один рабочий день британского полицейского
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вдовца Легкоступовой заподозрили в краже ее драгоценностей
«Я хотел показать жуткую изнанку американской мечты»
Семья как секта, призраки приватизации и демонический Джуд Лоу: кто снял самый умный триллер месяца
Все материалы
Интернет и СМИ
Белорусский госканал поверил в выдвижение Лукашенко на Нобелевскую премию мира
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
Люди назвали способы перестать думать о стыдных моментах перед сном
Гарик Харламов объяснил развод с Асмус и прокомментировал слухи о любовнице
Игра для взрослых
 
Блогер столкнул свою девушку в аквариум с акулами
Россиянин съел хлеб за 423 рубля и поделился впечатлениями
Все материалы
Ценности
Плотник бросил работу, начал торговать автозагаром, разбогател и прославился
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
В России вор вынес из салона красоты аппарат для эпиляции и попал на видео
Дочь Трампа вышла в свет в дорогостоящей одежде и была обругана в сети
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в нижнем белье
Сказочный миллиардер
Сын эмира Дубая скупает роскошные яхты, самолеты и верблюдов. И остается любимцем народа
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Девушка ослепла на один глаз из-за водопроводной воды
Жена прилюдно отомстила неверному мужу и вызвала споры в сети
Влюбленные занялись сексом на оживленной улице и получили тюремный срок
Горшочное растение привело к разжижению мозга садовода
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
Треть российских заправок рискуют закрыться из-за нового ГОСТа
Черная зависть! Особые BMW для рынка Южной Африки
Рождены на Черном Континенте. Желанны во всем мире
В России появится «бунтарский» BMW X2 M Mesh Edition
Антитест Volkswagen Polo
Изучаем главный немецкий автомобиль в России на ближайшие семь лет
В России вычислили, когда каршеринг выгоднее своего автомобиля
Лучшее автомобильное видео сентября 2020
Том Круз падает в пропасть, трактор притворяется гонщиком, а машины исполняют сальто
Hyundai представил «спортивный» вариант хэтчбека i20
Все материалы
Дом
В России появился памятник клещу
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Режиссер «Дозора» и «Елок» захотел отобрать «исторический чердак»
Партнерский материал
«Это не каприз, а важный запрос»
Что не так с российскими дворами и как сделать их лучше
Создание «Cиловичка» объяснили любовью к родине
Найдена самая маленькая квартира России
Киеву предрекли тотальный коллапс
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В России анонсировали генеральную уборку
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Сотни сотрудников учреждений культуры Удмуртии повысят квалификацию
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
В российском регионе выделили миллионы рублей на переобучение женщин с детьми
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
В российском регионе появился цех по переработке молока
Все материалы