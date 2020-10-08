Россиянам назвали правила регистрации в перечне коренных малочисленных народов. Они перечислены на сайте Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Чтобы попасть в перечень, граждане должны обратиться в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и предоставить следующую информацию: дата и место рождения, место проживания, данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина, наименование коренного малочисленного народа, сведения о ведении или неведении традиционного образа жизни, об участии в обществе, данные СНИЛС и ИНН (при наличии).

Также необходимо предоставить документы, подтверждающие национальность заявителя, либо вступившее в силу решение суда об установлении факта отнесения заявителя к малочисленному народу, либо наличие родственных отношений с представителями малочисленных народов. Подать такие сведения может и община — эту возможность предусмотрели для тех, кто живет в отдаленных поселках. Список также будет формироваться на основе сведений органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Предполагается, что перечень упростит оформление льгот для представителей коренных малочисленных народов. Как заявил представитель Комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Эдуард Яугнад, если человек включен в список, то уполномоченные органы будут не вправе требовать у него документы со сведениями о национальности — они будут получены в рамках межведомственного взаимодействия.

Реестр должен появиться к февралю 2022 года. В его основу лег опыт Ямало-Ненецкого автономного округа. На Ямале он давал возможность оказывать адресную социальную поддержку, но сегодня это позволяет отлеживать трудоустроенность жителей из числа коренных малочисленных народов севера на предприятиях топливно-энергетического комплекса. В пандемию он помог понять уровень доходов, определить потребность в помощи.