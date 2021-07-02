Читатель подарил Национальной библиотеке Коми 229-летнюю книгу

Читатель Национальной библиотеки Коми передал ей в дар 229-летнюю книгу «Начальныя основы математики». Об этом директор учреждения Алексей Просужих рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Просужих, книга была выпущена в частной типографии Вильковского в Санкт-Петербурге в 1792 году. Ее автор — немецкий профессор математики и философии Авраам Готтгельф Кестнер. На переднем форзаце стоит надпись карандашом «Математика – основа всего! Любе от Юрки. 17 июля 1967 года».

«Экземпляр в прекрасном состоянии, естественные повреждения, или, как говорят реставраторы, следы бытования, фактически отсутствуют. Издание опубликовано на тряпичной бумаге из натуральных волокон, на которой вплоть до середины XVIII века печатались все книги», — рассказал Просужих.

Сохранность книги указывает на то, что она была в частной коллекции, отметил Просужих. На ней также не обнаружили печати других библиотек. Он добавил, что издание является единичным книжным памятником.