На улицах Елизова заметили медведей с детенышами

Местные жители заметили на улицах Елизова в Камчатском крае несколько медведей с детенышами. Об этом сообщает портал «НИА Камчатка» со ссылкой на администрацию Елизовского городского поселения.

По информации издания, очевидцы обнаружили группу животных на территории 34 километра Елизовского района, а также на одной из улиц населенного пункта под названием Лазо. Отмечается, что жителям упомянутых районов порекомендовали соблюдать осторожность при нахождении вблизи тех мест.

Сообщается также, что жители передали информацию о медведях в правоохранительные органы. Известно, что власти привлекли для поиска хищников опытных охотоведов и егеря.

Ранее в июле другой дикий кабан искупался в Балтийском море и стал героем видео. Очевидец заметил плывущее к берегу животное и успел заснять его выход из водоема. На размещенных в соцсетях кадрах кабан подплывает к пляжу с отдыхающими, а затем убегает в сторону променада. При этом никто из присутствующих не обратил внимания на кабана и продолжил отдыхать у моря.