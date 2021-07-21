Российский фотограф снимет фильм о необычных птицах с золотым оперением

Фотограф из Магнитогорска Владимир Ежов снимет фильм о щурках — необычных птицах с золотым оперением, которых практически невозможно увидеть вблизи. Ежов смог снять пернатых крупным планом. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Чтобы птицы не пугались и не улетали, с ними нужно разговаривать, отметил фотограф. Ради съемки он проводит в специальном укрытии по несколько часов. «Это жизнь вот в этой дикой природе, это познание природы, действительно "соучастие" что ли. Потому что ты слышишь, ты видишь», — подчеркнул Ежов.

Он ищет сюжеты из жизни птиц не только на суше, но и в воде. Ежов из подручных средств сделал плавучий скрадок и использует его, чтобы незаметно перемещаться по водоемам. Благодаря такому подходу в кадр попадают также лебеди, ракши и утки.

Ранее новое потомство редких ямальских соколов попало на видео. Они вывели максимальное количество птенцов на Еркуте. Об обнаружении гнезд ямальских кречетов стало известно в мае 2019 года. Исследователи нашли их на самой северной железнодорожной станции Обская-Бованенково. Это единственный в мире случай, когда птицы живут на действующем объекте.