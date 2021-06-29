В Мордовии начали спасать редких краснокнижных лебедей

Жители Ковылкинского района Мордовии обеспокоены судьбой редких краснокнижных лебедей. Причиной гибели десятка птиц может стать спуск воды в пруду, сообщает ФАН.

«Вода стремительно уходит, прогнили шлюзы, надо что-то предпринимать, где вы, защитники природы и животных? В том году погиб весь выводок из-за нелюдей, открывших шлюзы ради наживы рыбой», — заявил один из местных жителей.

Издание обратилось в региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства, после чего к водоему направили участкового инспектора. «На пруду обнаружены как лебеди, так и утки. Спуск воды идет. Не исключено, что кто-то смог сломать шлюзы. Мы выясняем, на чьем балансе этот пруд. Далее будем решать, что делать», — заявил начальник отдела регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Ренат Тугушев.

Орнитолог Сергей Спиридонов отметил, что птиц можно несколькими способами: от банального ремонта шлюзов и завоза песка до переселения лебедей в другой водоем. «Перед тем, как менять их место жительства, нужно обследовать другой пруд. Получается, при положительном решении развернется целая спасательная операция, которая будет первой в истории Мордовии», — сказал он.