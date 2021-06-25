Морской гигант оказался в шаге от вымирания из-за «стресса» от человека

Американские ламантины, обитающие в Индийской речной лагуне на атлантическом побережье штата Флорида, стали вымирать рекордными темпами. Власти и экологи бьют тревогу и ищут способ взять морских млекопитающих под охрану, пишет The Wall Street Journal.

По данным штата, за последний год в акватории умерло 800 гигантских ламантинов весом около тонны и длиной более трех метров. Показатель смертности вдвое превышает среднее годовое значение за последние пять лет. Согласно данным специалистов по охране дикой природы, популяция млекопитающих в 2019 году насчитывала 5733 особи. Служба охраны рыболовства США объявила, что ситуация с вымиранием морских животных может быть напрямую связана с их стрессом от деятельности человека.

Проблема кроется в ухудшении качества воды, повлекшем за собой истощение запасов морской травы, пищи ламантинов. Во многих водоемах Флориды начали обильно цвести водоросли из-за азота и фосфора, поступающих с плохо очищенными сточными водами из септиков, с удобряемых полей и газонов. Животные также погибают от столкновения с лодками и катерами рыбаков и других посетителей лагуны.

«Прямо сейчас ламантины испытывают огромный стресс. Если нам удастся вернуть млекопитающим статус исчезающего вида, то сможем получить больше средств для их охраны и улучшения качества воды», — сказал конгрессмен США Верн Бьюкенен.

В 2017 году флоридских ламантинов лишили статуса вида, который находится под угрозой вымирания, так как в тот год популяция заметно подросла. Экологи называли решение преждевременным.

По словам Патрика Роуза, исполнительного директора Клуба спасения ламантинов (Save the Manatee Club), организация создает дополнительные помещения для содержания животных, благодаря которым можно будет спасти сотни морских млекопитающих.

В мае ученые сообщили о находке в виде огромного «кладбища» нерп. Полторы сотни краснокнижных нерп лежали на побережье Каспийского моря. Среди причин, по которым могли погибнуть млекопитающие, эксперты из Москвы и Дагестана рассматривают загрязнение морской воды, также нерпы могли пострадать от рыбаков.