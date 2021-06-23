Туристы стали причиной проблем на Байкале

Поведение туристов и их большой наплыв стали причиной серьезного ухудшения экологической ситуации на Байкале. Об этом пишет «ИноСМИ».

Так, местные жители уверены в том, что путешественники загрязняют природу известного озера. «Из-за туризма все становится только хуже. Сейчас сюда приезжает рекордное количество гостей, а дедушка Байкал с этим не справляется. Нет никаких ограничений», — говорит рыбак Илья Барначев. Он отмечает, что водоем теперь замерзает медленнее, а повышение его температуры нарушило естественный цикл жизни Байкала и навредило местным жителям.

Уточняется, что проблемами для экосистемы самого глубокого озера в мире являются бесконтрольное строительство отелей в самых популярных туристических местах и использование в гостиницах моющих средств с опасными веществами, которые попадают в воду. Кроме того, среди причин ухудшения экологии байкаловед Максим Тимофеев назвал отсутствие у туристов привычки забирать мусор с места отдыха.

По словам Тимофеева, экосистема озера постоянно меняется, и из-за климатических изменений оно замерзает на гораздо более короткий срок, чем раньше. Вдобавок он пояснил, что по мере улучшения жизни людей вблизи Байкала экология ухудшается.

Ранее в 2020 году местные жители пожаловались на «обнаглевших» туристов на Байкале. Они стали все чаще выкладывать в социальных сетях фотографии и видеозаписи с приезжими, которые катаются по берегу озера на квадроциклах и моют машины байкальской водой.