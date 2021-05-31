Редкую краснокнижную птицу впервые за 40 лет заметили на юге российского региона

Внесенного в Красную книгу России орлана-долгохвоста обнаружили в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края впервые за 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба заповедника на своем сайте.

«Этот вид отсутствовал в списке пернатых заповедника из-за недостаточной информации, а также не был отмечен в перечне биоразнообразия Алтае-Саянского региона», — говорится в сообщении.

Последний раз эту редкую птицу видели в 1982 году около устья реки Голая. Тогда особь не внесли в список птиц заповедника из-за недостатка информации. В пресс-службе также сообщили, что oрлы-долгохвосты обитают в открытых ландшафтах, но придерживаются берегов водоемов. Сейчас нет достоверной информации о местонахождении гнезд особей, но молодые птицы встречаются часто.

Ранее сообщалось, что в московском зоопарке из-за посетителя погиб белоголовый сип. Причиной смерти стала перчатка в кишечнике – в зоопарке подчеркнули, что она принадлежала одному из посетителей, который захотел подразнить птицу. Врачи пытались спасти ее около суток.