Орел и два шакала погнались за стенбоком и попали на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера экскурсовод стал свидетелем погони орла и двух шакалов за стенбоком (карликовой антилопой). Кадры произошедшего опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

21 июня 33-летний гид Шон Этсебет (Shaun Etsebeth) запечатлел на камеру необычную сцену из мира дикой природы. «Мы проезжали мимо и увидели на дереве орла. Мы на минуту притормозили, и в этот момент орел внезапно устремился за стенбоком, — рассказывает он. — Нас очень удивило, что орел выбрал такую крупную жертву».

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Вскоре Этсебет заметил, что за антилопой охотится не только орел, но и пара шакалов. «Хотя погоня была недолгой, и ни шакалы, ни орел не смогли поймать стенбока, это зрелище было уникальным, — отметил экскурсовод. — Стенбоку удалось перехитрить хищников и продлить себе жизнь».

Обыкновенный стенбок — карликовая антилопа, обитающая на востоке и юге Африки. Как правило, стенбок питается зелеными частями растений. Из-за высокого содержания воды в этом корме животные почти не нуждаются в питьевой воде. Продолжительность их жизни — семь лет.

Ранее в парке Крюгера очевидцы запечатлели драку хищников за добычу. Стаю гиеновидных собак привлекла туша мертвого животного, которую пожирали гиены.