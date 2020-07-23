Трехчасовой поединок львов, слонов и бегемотов сняли на видео

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями трехчасового поединка четырех львов, в который пытались вмешаться слоны и бегемоты. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам 27-летнего Стейна Якобсона (Steyn Jacobsohn), который снял видео, сначала он и его спутники заметили трех взрослых львов, которые что-то вынюхивали. Мужчина сразу предположил, что хищники ищут соперника, который забрел на их территорию.

Так и оказалось: вскоре туристы увидели, как львы преследуют молодого самца. Во время погони хищники промчались через стадо слонов. Те погнались за ними и вынудили их разбежаться в разные стороны.

Затишье было недолгим. Через пять минут львы снова схлестнулись. Драка продолжалась около трех часов. Слоны и бегемоты неоднократно пытались отогнать хищников, однако львы неизменно возвращались.

Утомленный и израненный молодой самец отбивался из последних сил, но перевес был не на его стороне. В итоге львы сломали сопернику хребет и оставили умирать. Когда они ушли, на место поединка слетелись стервятники.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.